Путин объявил минуту молчания в память о погибших в спецоперации

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в рамках заседания Всемирного русского народного собора объявил минуту молчания в память о погибших в спецоперации.
Путин в формате видеоконференции выступает на пленарной сессии Всемирного русского народного собора.
Он выразил свою признательность всем присутствующим за помощь, которую они оказывают российским военным и семьям тех, кто погиб в зоне спецоперации. Их память президент и участники мероприятия почтили минутой молчания.
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«Знаю, что многие представители Всемирного русского народного собора находятся сейчас на Донбассе и в Новороссии среди волонтёров и добровольцев, в рядах воинских подразделений, вместе с боевыми товарищами защищают наших братьев и сестёр, миллионы людей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях», - обратился глава государства к участникам форума.
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Элина Позднякова