Путин оставил неожиданный рисунок на выставке отечественных брендов

Фото: сайт Кремля
Путин нарисовал весёлую рожицу на стенде NexTouch
На выставке отечественных брендов российский президент Владимир Путин на стенде NexTouch нарисовал весёлую рожицу. Об этом сообщает телеграм-канал журналиста Павла Зарубина.
Также он напомнил, что ранее на одной из иностранных интерактивных досок в российской школе Путин нарисовал кошку. Теперь Путина попросили оставить новый рисунок уже на отечественной доске. Президент схематично нарисовал рожицу и расписался под ней.
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Также он напомнил, что ранее на одной из иностранных интерактивных досок в российской школе Путин нарисовал кошку. Теперь Путина попросили оставить новый рисунок уже на отечественной доске. Президент схематично нарисовал рожицу и расписался под ней.
«Президенту напомнили, что 10 лет назад он нарисовал кошку на иностранной сенсорной панели... Изучаем с вами результат», — написал журналист.
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Андрей Гаврилов