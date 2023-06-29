Путин оставил неожиданный рисунок на выставке отечественных брендов





«Президенту напомнили, что 10 лет назад он нарисовал кошку на иностранной сенсорной панели... Изучаем с вами результат», — написал журналист.



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Путин



Путин Путин высказался о влиянии санкций;Путин заявил , что в России нет пустых полок;Путин призвал помочь раскрутиться компаниям РФ.

На выставке отечественных брендов российский президент Владимир Путин на стенде NexTouch нарисовал весёлую рожицу. Об этом сообщает телеграм-канал журналиста Павла Зарубина.Также он напомнил, что ранее на одной из иностранных интерактивных досок в российской школе Путин нарисовал кошку. Теперь Путина попросили оставить новый рисунок уже на отечественной доске. Президент схематично нарисовал рожицу и расписался под ней.