Путин освободил от должности атамана Николая Долуду

Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуды.
Сообщается, что на должность назначен Виталий Кузнецов.
71-летний Николай Долуда был назначен на пост атамана Всероссийского казачьего общества в ноябре 2019 года. В 2006 году он занимал должность вице-губернатора Кубани, а в 2007 его избрали атаманом Кубанского казачьего войска.
Николай Долуда активно участвовал в «Крымской весне» и входил в группу по подготовке поправок в Конституцию РФ. Долуда имеет более 30 наград.
Эксперты предполагают, что причин отставки могло быть несколько: возраст, состояние здоровья и необходимость ротации кадров, писал «Югополис».
Его заменит 43-летний Виталий Кузнецов, который являлся атаманом Терского войскового казачьего общества и помощником полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
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71-летний Николай Долуда был назначен на пост атамана Всероссийского казачьего общества в ноябре 2019 года. В 2006 году он занимал должность вице-губернатора Кубани, а в 2007 его избрали атаманом Кубанского казачьего войска.
Эксперты предполагают, что причин отставки могло быть несколько: возраст, состояние здоровья и необходимость ротации кадров, писал «Югополис».
Его заменит 43-летний Виталий Кузнецов, который являлся атаманом Терского войскового казачьего общества и помощником полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
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Мария Фирсова