Путин открыл мост через реку Свирь в Ленобласти

Фото: сайт Кремля
Глава российского государства Владимир Путин в режиме ВКС открыл мост через реку Свирь в Ленинградской области. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что мост через реку Свирь, является крупнейшим объектом дорожной инфраструктуры Ленинградской области за последние 50 лет. Он состоит из 11 опор моста. Также к нему ведут подходы на левом и правом берегах. Длина объекта составляет 2,5 км.
Мост начали строить еще в 2019 году. Строительство закончилось на три года раньше, чем планировалось. Он очень важен для города Подпорожья, который разделен рекой на две части.
До этого переправа производилась с помощью плотины Верхне-Свирской гидроэлектростанции, которая не рассчитана на проезд большого числа транспорта. Благодаря новой постройке будет налажена связь между берегами реки и разгрузить поток транспорта с плотины ГЭС.
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Мост начали строить еще в 2019 году. Строительство закончилось на три года раньше, чем планировалось. Он очень важен для города Подпорожья, который разделен рекой на две части.
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Элина Позднякова