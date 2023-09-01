Путин открыл самую большую школу в Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Президент Владимир Путин открыл в режиме видеосвязи самую большую в Подмосковье школу – образовательный центр «Багратион» на 2,2 тыс мест в ЖК «Гусарская баллада». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он назвал это долгожданным событием для жителей жилого комплекса.
«Застройщик в одно время оставил людей без денег, законных квартир и социальных объектов. Мы решили проблему дольщиков, возвели детский сад, скоро начнем строить поликлинику, а сегодня открыли школу. Вместе с жителями решили назвать её в честь героя Отечественной войны 1812 года – Петра Ивановича Багратиона», – написал глава региона в своём Telegram-канале.Он поблагодарил главу государства за внимание и поддержку.
«Теперь родителям и ребятам не придётся каждое утро ездить за несколько километров. Школа рядом с домом, в ней есть современные цифровые лаборатории, мастерские, концертный и спортивный залы. Набрали сильную команду из 102 педагогов», – рассказал Воробьёв.Он пожелал учителям, родителям и школьникам успехов и достижений в новом учебном году.
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Лора Луганская