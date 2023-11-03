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Путин отметил, что на переломных этапах единство россиян было ключевым

03 ноября 2023, 15:10
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что на всех переломных этапах единство россиян было ключевым. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

Ранее глава российского государства заявил, что в России происходит момент мощной консолидации российского общества. Он отметил, что РФ переживает нелегкие времена, однако сейчас наступило время мощной консолидации, желания укрепить духовные основы и создать условия для развития экономики страны.

Напомним, российский лидер проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».

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#лавров
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Путин: Россия защищает свои морально-нравственные ценности, культуру и язык
03 ноября 2023, 15:23

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и сейчас защищает свои морально-нравственные ценности, культуру и язык, а также помогает это сделать и жителям Новороссии. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Ранее глава российского государства сообщил, что на всех переломных этапах единство россиян было ключевым. Он отметил, что РФ переживает нелегкие времена, однако сейчас наступило время мощной консолидации, желания укрепить духовные основы и создать условия для развития экономики страны.

Напомним, российский лидер проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».

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#путин
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«Загубила жадность»: за что задержан блогер Шабутдинов и почему Мизулина этому рада
Глава ЛБИ Мизулина заявила, что ждала задержания Шабутдинова
03 ноября 2023, 15:10

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов попал в центр скандала. В сети появилась информация о его задержании по подозрению в мошенничестве, однако позже его личная помощница назвала это фейком. Редакция «Радио 1» расскажет, где находится инфобизнесмен, и почему им заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета.

Аяз Шабутдинов: чем известен


В социальных сетях у блогера 1,9 млн подписчиков. Он активно продвигает собственные курсы, которые «мотивируют» разбогатеть. На своих авторских тренингах Шабутдинов рассказывает, как стать миллионером и заверяет, что научит любого быть богатым. Наставничество блогера достигает суммы в 5 млн. рублей.
 
В 2013 году молодой фрилансер запустил сеть кофеен Coffee Like, однако в 2018 году он вышел из бизнеса. В 2020 году он принял участие в запуске сети коворкингов Names. Шабутдинов также является создателем образовательной компании для предпринимателей Like Центра.
 
О некоторых фактах биографии блогера известно с его же слов. Он старался поддерживать имидж «простого парня», который благодаря собственным усилиям смог стать миллионером. Шабутдинов рассказывал, что родился в Пермском крае. По его словам, рос он в бедности, хотя однажды заявил, что отец работал директором завода.
 

Блогер Шабутдинов задержан

 
О задержании Аяза Шабутдинова сообщил телеграм-канал SHOT. По информации портала, блогер-миллионник был задержан в Москве за мошенничество при продаже курсов. Задержание инфобизнесмена проводили сотрудники управления экономической безопасности МВД и ФСБ по Москве.

Прежде блогер анонсировал запуск нового курса, набор на который должен был стартовать 3 ноября. По информации некоторых СМИ, именно с этой целью Шабутдинов прилетел из Вены в Москву, где был задержан правоохранителями.
 
Глава треш-блогеров Турал Мамедов задержан
Глава треш-блогеров Турал Мамедов задержан

Мизулина о задержании Шабутдинова

 
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогера Аяза Шабутдинова «загубила патологическая жадность». Она также сообщила, что в очереди на проверке также стоят другие крупные блогеры, такие как Миша Литвин и Гусейн Гасанов.


Мизулина пояснила, что при колоссальных оборотах денежных средств, Шабутдинов не платил налоги. Она также подчеркнула, что инфобизнесмен «пожадничал» средств на то, чтобы собрать команду бухгалтеров и финансистов.

«Мы очень давно ждали этого момента. <...> Думаю, он не последний, кто будет задержан за такого рода деятельность. Он — наверное самый крупный инфомошенник в нашей стране, наравне с Блиновской», —  заявила Мизулина. 

Новость о задержании Шабутдинова фейк?


Телеграм-канал Baza сообщил, что задержание популярного блогера опровергла его ассистентка. В беседе с порталом она заявила, что Шабутдинов  действительно находится в России, но никакого задержания не было.

«Все нормально, работает. Не знаем, откуда пошла новость», — сообщила помощница блогера.

Выяснить подробности о возможном задержании Шабутдинова попыталось издание «Лента.ру». В компании блогера Like Центр сообщили, что информации о задержании у них нет. При этом мобильный телефон Шабутдинова отключен.


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F.A.C.C.T.: Главная цель политически мотивированных хакеров в РФ — госсектор
03 ноября 2023, 15:02

Фото: istockphoto.com/welcomia

Руководитель лаборатории цифровой криминалистики компании F.A.C.C.T. Антон Величко заявил, что главными целями, которые преследовали политически мотивированные хакеры в России, в этом году стали предприятия, связанные с госсектором, а также критической инфраструктурой и оборонной промышленностью.
«Наряду с гигантами в группе риска оказались IT-компании из сегмента малого и среднего бизнеса — интернет-ретейлеры, интеграторы, разработчики ПО, атаки на которых позволяют получить доступ не только к клиентским базам данных, но и к аутентификационным данным к инфраструктуре заказчиков, более крупных игроков рынка», — добавил в беседе с RT Величко.

Он отметил, что большинство украденных данных были выложены злоумышлинниками в общий доступ. При этом часть утекших данных использовалась для дальнейших атак.

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#компании
#it
#кибербезопасность
#хакер
#данные
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TikTok снова заработал в России
Пользователи Сети заметили, что TikTok снова заработал на территории РФ
03 ноября 2023, 14:48

Фото: istock / Marina Demidiuk

Пользователи сообщили, что видеоплатформа TikTok заработала в России. Отмечается, что официального сообщения от компании не было.
У некоторых людей появились свежие видео, реклама и даже стримы без подключения VPN или сторонних программ.

Напомним, китайская социальная сеть TikTok сообщила о временной приостановке своей деятельности на территории РФ в марте 2022 года по причине принятия в России закона о «фейковых новостях».

После остановки работы пользователям из России не отображались новые видео, трансляции, реклама, а также зарубежные страницы. 

Ранее TikTok-блогер Даня Милохин раскрыл размер своих доходов после переезда в Дубай. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также недавно в соцсетях завирусился гибрид кота, смурфика и гриба. Мем получил популярность не только в России, но и за рубежом. Редакция «Радио 1» расскажет, в чем феномен персонажа и кто стал его автором.

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V1.RU: В Госдуме заметили криминального авторитета из Волгограда Махмудова
03 ноября 2023, 14:46

Фото: iStock/Oleg Elkov

На встрече в Государственной думе заметили криминального авторитета из Волгограда и командира отряда «Шторм Z» Алиетдина Махмудова, об этом сообщает V1.RU.
Как отметили в издании, Махмудов являлся заказчиком громкого убийства бизнесмена, а затем попал в места лишения свободы за вымогательство крупной суммы. В настоящий момент Махмудов командует штурмовым отрядом «Шторм Z» в зоне проведения специальной военной операции. 

В распоряжении СМИ попало фото, на котором Махмудов и депутат от ЛДПР Андрей Луговой стоят вместе в Государственной думе.

По какому поводу встречались бывший заключенный, командир штурмового отряда и депутат - обе стороны комментировать отказались.

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#фото
#вымогательство
#шторм
#депутат
#лдпр
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#госдума
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Озвучена главная киберугроза российским компаниям
Руководитель F.A.C.C.T. Величко: Основная киберугроза – программы-вымогатели
03 ноября 2023, 14:38

Фото: istockphoto.com/Sashkinw

Руководитель Лаборатории цифровой криминалистики F.A.C.C.T. Антон Величко отметил, что программы-вымогатели являются одной из основных киберугроз для российских компаний.
Так, выяснилось, что за девять месяцев года количество атак таких программ увеличилось на 75% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«В этом году рост подобных атак был особенно заметным. Утёкшие данные атакующие сразу не публикуют, а используют для проведения каскадных атак на крупных игроков как коммерческого, так и государственного секторов», — пояснил в беседе с RT Величко.

Вместе с тем, он добавил, что за этот год выросло число политически мотивированных атак.

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#данные
#кибербезопасность
#компании
#россия
#технологии
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В Подмосковье открыт набор в элитное подразделение по контракту
03 ноября 2023, 14:31

С 1 ноября открыт набор в элитное подразделение на контрактную службу в Московской области.
Набор на службу по контракту продлится до 25 ноября. 

Стоит отметить, что каждому подписавшему контракт единовременно выплатят сумму в общей сложности в 1 млн рублей. В неё войдут федеральная выплата в размере 195 тысяч, региональная выплата 200 тыс. рублей и 605 тыс рублей - выплата из специального фонда. 

Кроме этого, в отдельном элитном подразделении в Московской области работают опытные инструктора, которые гарантируют высокий уровень подготовки, лучшая доступная на сегодняшний день экипировка и индивидуальная подготовка бойцов.

Также у контрактников есть возможность в особом уровне взаимодействия с близкими и семьями, а также бесплатный трансфер до Московской области из любой точки мира.

Всю дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 7 495 990 77 77. Обратный звонок также можно заказать на сайте контрактмо.рф или оставив заявку в телеграм-боте @contractMObot

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#подготовка
#контракт
#рф
#подмосковье
#военком
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У российских экспортеров появилась новая онлайн-платформа «Мой экспорт»
03 ноября 2023, 14:09

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Спецаильно для российских экспортеров, желающих разместить свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах, появилась новая комфортная онлайн-платформа «Мой экспорт», об этом сообщает «Российский экспортный центр».
Подобная опция стала доступна с октября 2023 года.

«Главной целью павильонов является продвижение продукции российских экспортеров и создание условий для эффективного общения с потенциальными потребителями и бизнес-сообществом зарубежных стран. Благодаря этой программе отечественные производители могут эффективнее представить свою продукцию и установить прочные деловые связи с иностранными партнерами», - прокомментировали ситуацию представители компании. 

Сегодня, чтобы выставить свою продукцию в демонстрационно-дегустационном павильоне, достаточно всего лишь зарегистрироваться на цифровой платформе мой экспорт. Российские компании делают все возможное, чтобы способствовать продвижению российских экспортеров!

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#бизнес
#экспорт
#компании
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Депутат Лантратова: Надо индексировать выплаты для ветеранов ко Дню Победы
03 ноября 2023, 13:59

Фото: istockphoto.com/JessAerons

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила о необходимости ежегодной индексации ветеранских выплат ко Дню Победы с учётом инфляции.
Он пояснила, что с учётом инфляции ценность ежегодных выплат ветеранам ко празднику сокращается, поэтому необходима индексация.

«Особенно важно обеспечить оставшимся в живых ветеранам Великой Отечественной войны достойный размер выплат ко Дню Победы. Для этого предлагается в 2024 году провести индексацию данной выплаты в размере суммарной инфляции с 9 мая 2019 года по 8 мая 2024 года, а в дальнейшем осуществлять ежегодную индексацию», — приводит RT текст обращения Лантратовой на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

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