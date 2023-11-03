Путин отметил, что на переломных этапах единство россиян было ключевым

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Президент России Владимир Путин заявил, что на всех переломных этапах единство россиян было ключевым. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Напомним, российский лидер проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».
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