Путин отметил храбрость и мужество российских военных

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что из истории и сегодняшних событий видно всю смелость российских солдат
Российский лидер Владимир Путин выступил перед выпускниками высших военных учебных заведений, сообщает «РИА Новости».
«И из сегодняшних событий, и из истории нашей страны мы знаем – смелости, храбрости, мужества и героизма - нашей армии, нашим солдатам и офицерам, бойцам России, не занимать. Поздравляю вас с окончанием учебы. С Богом!», - поздравил выпускников Путин.
Напомним, ранее перед выпускниками выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По словам министра, именно сейчас, когда коллективный Запад ведет масштабную войну против России, от выпускников военных вузов потребуется высочайший профессионализм и максимальная самоотдача своему делу.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Василий Дандыкин рассказал о нынешней ситуации на линии боевого соприкосновения. Эксперт объяснил, что если даже ВСУ и удается вклиниться в российскую оборону – на помощь тут же подходят штурмовые отряды, которые отбрасывают украинцев далеко назад.
«И из сегодняшних событий, и из истории нашей страны мы знаем – смелости, храбрости, мужества и героизма - нашей армии, нашим солдатам и офицерам, бойцам России, не занимать. Поздравляю вас с окончанием учебы. С Богом!», - поздравил выпускников Путин.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Василий Дандыкин рассказал о нынешней ситуации на линии боевого соприкосновения. Эксперт объяснил, что если даже ВСУ и удается вклиниться в российскую оборону – на помощь тут же подходят штурмовые отряды, которые отбрасывают украинцев далеко назад.
Евгения Парфентьева