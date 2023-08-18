Путин отметил важность «Всероссийского общества инвалидов» для всех россиян

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поздравил Всероссийское общество инвалидов с 35-летием и отметил, что оно необходимо для создания условий самореализации всех жителей России.
Сообщается, что в ВОИ входит полтора миллиона человек. Общество инвалидов принимало участие в разработке и ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов, к которой РФ присоединилась в 2012 году.
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