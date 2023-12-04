Путин оценил ситуацию с мигрантами в России

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Президент России Владимир Путин заявил, что трудовые мигранты, прибывшие в Россию, должны с уважением относиться к культурным традициям страны, знать язык и уважать законы. Об этом он рассказал сказал Путин на совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
По словам российского лидера, в страну нужно привлекать людей, отвечающих интересам экономики РФ. При этом он подчеркнул, что интересы россиян должны стоять выше, и соблюдался этнокультурный баланс.
Он отметил, что Россия совместно с коллегами из стран СНГ работает над решением языкового вопроса мигрантов. В этой связи открываются школы с преподаванием на русском языке.
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«Все они должны исполнять российские законы, с уважением относиться к нашим культурными традициям, но и их права должны соблюдаться», — пояснил Путин.
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Элина Позднякова