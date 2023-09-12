«Пусть ему там хорошо живётся»: Путин ответил на антивоенное заявление Аркадия Воложа

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Волож оказался в санкционном списке Европейского Союза летом 2022 года, после чего заявил, что его «история с Яндексом закончена». В то же время, компания «Яндекс» объявила, что Волож покидает компанию и оставляет должность гендиректора.
«Сидел же молчал долгое время, потом решил сделать заявление. Ну дай Бог ему здоровья. Пусть ему там хорошо живётся», — дал комментарий Владимир Путин во время своего выступления на ВЭФ во Владивостоке.
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