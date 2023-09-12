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«Пусть ему там хорошо живётся»: Путин ответил на антивоенное заявление Аркадия Воложа

Путин ответил на антивоенное заявление сооснователя «Яндекса»
12 сентября 2023, 11:12
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии ВЭФ пожелал сооснователю «Яндекса» Аркадию Воложу, который высказался против Специальной военной операции, здоровья и хорошей жизни в Израиле.
Аркадий Волож в 2014 году уехал в Израиль, где занимался развитием международных проектов «Яндекс». Бизнесмен высказался против СВО и заявил что его друзья и близкие «в ужасе» от начала боевых действий.

Волож оказался в санкционном списке Европейского Союза летом 2022 года, после чего заявил, что его «история с Яндексом закончена». В то же время, компания «Яндекс» объявила, что Волож покидает компанию и оставляет должность гендиректора.


«Сидел же молчал долгое время, потом решил сделать заявление. Ну дай Бог ему здоровья. Пусть ему там хорошо живётся», — дал комментарий Владимир Путин во время своего выступления на ВЭФ во Владивостоке.

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#рф
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За год виртуальный консультант ЦППК обработал почти 30 тысяч обращений
12 сентября 2023, 11:41

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»

За первый год своего существования цифровой помощник принял 28,8 тысяч различных вопросов от пассажиров ЦППК: более 19,5 тысяч вопросов обработаны в мобильном приложении и 9,2 тысяч пришли через сайт ЦППК.
Цифровой помощник помогает пассажирам получить оперативно ответы на свои вопросы: о проездных документах, электронных продажах, о тарифах, о расписании и многое другое. 

Получить консультацию виртуального помощника можно на официальном сайте и в мобильном приложении во вкладке «Расписание и билеты ЦППК» — в разделе «Контакты».

Также, обратиться к виртуальному помощнику ЦППК можно перейдя по QR-коду, которые расположены в некоторых поездах на Киевском направлении.

Виртуальному помощнику можно оставить предложение по улучшению или сообщить о жалобе. 

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#билеты
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Путин раскрыл число подписавших контракты с ВС РФ
Путин: 270 тыс. человек подписали контракты на службу в ВС РФ за полгода
12 сентября 2023, 11:39

Фото: iStock/Vital Hil

За минувшие 6-7 месяцев в РФ добровольно подписали военные контракты 270 тысяч человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках выступления на пленарном заседании ВЭФ.
По его словам, каждый день по 1-1,5 тысячи человек приходят подписывать контракты и вступать в ряды ВС РФ. 

«Мужики наши, мужчины российские, понимая, что их ожидает, что они могут жизнь отдать за Родину, все равно идут сознательно и добровольно», - отметил Путин. 

Кроме того, он подчеркнул, что российские бойцы знают, кого защищают.

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#мужчины
#вс рф
#путин
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Путин: на Западе требуют от уехавших за рубеж критиковать РФ и что-то изобличать
12 сентября 2023, 11:28

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что российских деятелей культуры, которые уехали за рубеж, на Западе заставляют критиковать РФ и что-то изобличать. Об этом Путин сообщил в рамках своего выступления на пленарном заседании ВЭФ.
Путин подчеркнул, что среди тех, кто уехал, есть искренне не поддерживающие позицию РФ. 

Напомним, ранее глава российского государства заявил, что закон об иноагентах в России гуманнее, чем в США. По его словам, по поводу этого закона имеется множество нюансов. В связи с этим, власти постоянно вносят изменения, совершенствуя его.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира.

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#путин
#рф
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Путин: Россия не должна допустить появления отдельных опасных районов мигрантов
12 сентября 2023, 11:15

Фото: iStock/Oleg Elkov

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ должна иметь это в виду и не допустить такого развития событий, при которых будут появляться отдельные опасные районы мигрантов. Об этом Путин сообщил на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ.
Напомним, ранее глава российского государства назвал тенденцию «возвращенцев» на родину хорошей. По словам Путина, чувство сопричастности со своей родиной является очень важным.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира. Путин отметил, что здесь будут обсуждаться темы перспективных, стратегических направлений развития Дальнего Востока России, Арктики и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

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#форум
#путин
#мигранты
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В Подмосковье на одного безработного приходится 5 вакансий
12 сентября 2023, 11:14

Фото: istockphoto / fizkes

Жители Московской области, которые признаны безработными, могут пройти бесплатное переобучение новой профессии благодаря нацпроекту «Демография».

«На сегодняшний день в Подмосковье порядка 14 тысяч жителей находятся в поиске работы, а доступных вакансий на портале «Работа в России» свыше 68 тысяч. Таким образом на одного соискателя приходится в среднем 5 вакансий», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. 

Посмотреть актуальные вакансии можно на портале. Там же можно посмотреть программы для бесплатного переобучения.

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Названы способы подготовиться к первой работе начинающему специалисту.

В Подмосковье более 10 тысяч инвалидов работают на квотируемых рабочих местах.
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#работа
#вакансии
#министр
#людмила болатаева
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Пассажирам аварийно севшего самолета выплатят по сто тысяч рублей
12 сентября 2023, 11:05

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Пассажиры самолета «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в поле под Новосибирском выплатят по 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Об этом рассказал гендиректор компании Сергей Скуратов.
«Договорились со страховой компанией "Альфа-страхование", каждому (пассажиру – ред.) будет выплачено 100 тысяч рублей как компенсация за испуг», - сказал Скуратов.

Напомним, во вторник, 12 сентября в районе села Каменки Новосибирской области совершил экстренную посадку на грунт самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск из Сочи. По некоторым данным, в небе произошло возгорание одного из двигателей пассажирского самолета. Пассажиры эвакуировались при помощи надувных трапов. Посадка была осуществлена в поле.

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#самолет
#пассажиры
#страхование
#компенсация
#омск
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Путин пообещал построить скоростные дороги до Тихого океана
12 сентября 2023, 10:43

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Владимир Путин на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал о планах создать новые скоростные дороги. Автомобильные магистрали будут проходить через Дальний Восток до Тихого океана.

Российский лидер добавил, что благодаря новой дороге развитие туризма, логистических, аграрных и производственных центров даст толчок для обновления населенных пунктов.  Информацию передает ТАСС.

«Хочу сегодня сказать, что мы, безусловно, продолжим этот масштабный проект: скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток - до Тихого океана», —  рассказал президент России в ходе пленарного заседания.
Напомним, что недавно открылся участок магистрали Москва-Арзамас. К декабрю 2023 года магистраль достроят до Казани, после чего участок достигнет Екатеринбурга и Тюмени.

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#дороги
#владимир путин
#магистраль
#вэф
#развитие
#сибирь
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В Подмосковье за прошедший месяц на кадастр поставили 20 домов
12 сентября 2023, 10:39

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

Государственный кадастровый учёт в отношении многоквартирных жилых домов осуществляется Управлением Росреестра в кратчайшие сроки, что положительно влияет на инвестиционный климат региона.

В августе на кадастровый учёт поставили 20 жилых домов в подмосковных муниципалитетах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Муниципалитетом-лидером по постановке многоквартирных домов на кадастр в августе стал Ленинский городской округ, где зарегистрировали 8 жилых домов на 1 024 квартиры общей площадью более 67,5 тысяч кв. метров.

В Одинцовском городском округе поставлено на государственный кадастровый учёт 3 многоквартирных дома на 1034 квартиры, также как и в округе Пушкинский — 3 МКД на 734 квартиры, в Красногорске на кадастр поставили 2 МКД на 1056 квартир и другие.


Постановка на кадастр жилых домов и таунхаусов определённо радостное событие для владельцев недвижимости в этих домах. Это означает, что владельцы смогут оформить регистрацию по месту жительства, прикрепиться к поликлинике, совершать имущественные сделки и записать детей в школы и детские сады.

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Новый детский сад в Котельниках на 350 воспитанников поставили на кадастр.
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#сделки
#ленинский городской округ
#мкд
#дома
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На пленарном заседании ВЭФ поаплодировали летчикам, посадившим самолет в поле
12 сентября 2023, 10:18

Фото: iStock/eggeeggjiew

Пленарное заседание ВЭФ началось с аплодисментов летчикам, которые посадили самолет в поле, аплодировал им и глава российского государства Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, в районе села Каменки Новосибирской области совершил экстренную посадку на грунт самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск из Сочи. Всего на борту было 159 пассажиров, а также 6 членов экипажа.

По некоторым данным, в небе произошло возгорание одного из двигателей пассажирского самолета. Пассажиры эвакуировались при помощи надувных трапов. Посадка была осуществлена в поле.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира.

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