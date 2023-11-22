Путин передал типографии Amedia московскому правительству

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5 типографий норвежского холдинга Amedia передали из временного управления Росимущества в управление правительства Москвы.
Данный президентский указ опубликован 22 ноября на официальном портале правовой информации, пишет «Парламентская газета».
Доли в сети типографий «Прайм принт», относящихся к норвежскому холдингу Amedia, передали в управление Росимущества 18 сентября.
Изменения затронули подразделения компании в Воронеже, Екатеринбурге, Москве, а также Новосибирске и Челябинске.
Правительство Москвы также получило 140 тысяч обыкновенных акций «Прайм принт Екатеринбург», 700 акций «Прайм принт Новосибирск», а также 6790 тысяч акций «Прайм принт Челябинск» и 56% долей, которые входят, в уставной капитал «Прайм принт Воронеж».
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Доли в сети типографий «Прайм принт», относящихся к норвежскому холдингу Amedia, передали в управление Росимущества 18 сентября.
Изменения затронули подразделения компании в Воронеже, Екатеринбурге, Москве, а также Новосибирске и Челябинске.
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Мария Фирсова