Путин поблагодарил добровольцев на СВО





Президент РФ Владимир Путин поблагодарил добровольцев СВО на Украине за мотивацию и готовность защищать родину. Фрагмент беседы российского лидера с военкорами публикует журналист Павел Зарубин в своем Телеграм-канале.«Им можно не только пожелать, их можно поблагодарить за их мотивацию и готовность защищать нашу общую большую родину», — сказал президент.Ранеесообщало, что Владимир Путин поддержал идею о работе администрации президента из зоны спецоперации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.