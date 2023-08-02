Путин поблагодарил героев спецоперации за преданную службу России

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«Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России, вы пришли на передовую с единой целью - быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны», - обратился глава государства к участникам спецоперации, удостоенным государственных наград.
Кроме того, президент отметил, что к наградам также представлены сотрудники Росгвардии и МВД, которые 24 июня принимали участие в пресечении мятежа.
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