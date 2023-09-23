Путин поблагодарил ученых, которые обеспечивают проживание амурского тигра в РФ

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Президент России Владимир Путин поздравил с Днем тигра организаторов, участников и гостей мероприятий, которые посвящены празднику. Глава российского государства выразил признательность ученым, работникам заповедников и всем причастным, создающим условия для безопасного проживания популяции амурского тигра в России. Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что День тигра отмечают жители Дальнего Востока России в последнее воскресенье сентября. Российский лидер подчеркнул, что этот праздник — один из наиболее ярких событий в общественной и культурной жизни российского Дальнего Востока и всего государства.
Путин подчеркнул, что праздник проходит на высоком уровне.
Напомним, ранее грибник недалеко от посёлка Ванино в Хабаровском крае встретил амурского тигра. Хищник несколько секунд внимательно разглядывал мужчину, а затем спокойно ушел в лес. По словам гендиректора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, такие встречи в лесу не являются редкостью.
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Путин подчеркнул, что праздник проходит на высоком уровне.
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Екатерина Коршунова