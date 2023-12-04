Путин поблагодарил волонтеров за помощь участникам СВО

Фото: сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения премии «Волонтер года» поблагодарил добровольцев за помощь участникам спецоперации.
Глава российского государства отметил, что на сегодняшний день это одна из важнейших задач.
Ранее сообщалось, что Путин оценил число добровольцев и волонтеров в стране. По его информации волонтерством занимается 25% населения.
На международной выставке-форуме «Россия» собраны главные достижения страны. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Посещение бесплатное и доступно со вторника по воскресенье, понедельник — технический день. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, а также общественные организации.
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Екатерина Коршунова