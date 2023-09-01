Путин поддержал идею школьника о создании специального альбома для родословной

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Президент России Владимир Путин поддержал идею петербургского школьника о создании специальных альбомов для ведения родословной. Это произошло на открытом уроке «Разговоры о важном».
Идея одиннадцатиклассника из Санкт-Петербурга, предложившего создать специальный альбом для составления родословной, получила одобрение президента. Путин пообещал поддержать подростка в реализации данного проекта.
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