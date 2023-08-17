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Путин поддержал предложение Собянина о передаче регулирования электротранспорта регионам

17 августа 2023, 21:07

Фото: iStock/Shutter2U

Президент России Владимир Путин поддержал идею мэра Москвы Сергея Собянина о передаче регулирования электротранспорта и электрозаправок ведомствам регионов. Об этом он заявил в ходе заседания президиума Госсовета по развитию общественного транспорта в России.
Однако Путина удивило, что в настоящее время такая мера ещё не принята.

Президент добавил, что Министерство транспорта не может регулировать электротранспорт, поскольку оно рассматривает более обширные и глобальные вопросы, а вот регионы могли бы взять на себя эти обязанности и урегулировать все вопросы в своих регионах.


Ранее Путин поручил кабмину приступить к обновлению автобусных парков в российских регионах.

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#электромобили
#регионы
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Главгосстройнадзор поможет подмосковным учёным воссоздать рождение Вселенной на новом коллайдере
17 августа 2023, 21:58

Фото: Главгосстройнадзор МО

Сотрудники подмосковного Главгосстройнадзора провели профилактический визит на электрическую подстанцию №134 в Дубне и проверили ход её реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Объект расположен на технической площадке лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований. Реконструкцию начали в апреле 2021 года. Сейчас на объекте ведут отделочные работы и монтаж технологического оборудования», – говорится в сообщении. 
На подстанции заменят старое оборудование и подключат дополнительные мощности для работы строящегося ускорителя NICA.
 
Новый коллайдер – ускорительный комплекс, который создаётся на базе ОИЯИ для изучения свойств плотной барионной материи. С его помощью учёные в лабораторных условиях смогут наблюдать, как бесконечно малые частицы начнут группироваться и образовывать обычное ядерное вещество. Такой процесс происходил во время рождения Вселенной.

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#московская область
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Минтранс: Новые регионы получат более 600 новых автобусов в этом году
17 августа 2023, 21:53

Фото: РИА Новости Александр Сухов

В новые регионы России до конца этого года поступит более 600 автобусов разных классов. Об этом сообщил глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев в ходе заседания президиума госсовета по вопросам развития транспорта с участием президента России Владимира Путина.
Он уточнил, что в настоящее время идёт активное развитие системы общественного транспорта в новых регионах России. В связи с этим, уже поставлено около 400 автобусов для городского и сельского использования, а также 460 автобусов для перевозки школьников.

По словам Савельева, развитие не останавливается, поэтому в текущем году планируется передать еще более 600 единиц общественного транспорта.

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Путин поддержал предложение Собянина о передаче регулирования электротранспорта регионам
#минтранс
#днр
#лнр
#запорожская область
#автобусы
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Воробьёв: в Подмосковье за 10 лет построили и реконструировали более 190 автодорог
17 августа 2023, 21:44

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

В Подмосковье при поддержке президента и правительства России за 10 лет построена и реконструирована 191 дорога. В их числе - ЦКАД, трасса М-11 «Нева» и другие, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В сентябре откроем подмосковный участок трассы М-12 Москва - Казань. Вместе с инвесторами строим Пироговку, Мытищинскую хорду, которую сдадим в будущем году, и ЮЛУ. Последнюю закончим в 2025 году, но основное движение запустим в конце следующего. ЮЛА соединится с московскими хордами, что разгрузит дороги в том направлении», – поделился Воробьёв планами в своём Telegram-канале.
Он напомнил о такой важной задаче, как создание съездов с ЦКАД. Уже построено 22 развязки, ещё одна строится в районе Больших Вязём.  

Стратегически важный проект для Юго-Востока Подмосковья – модернизация трассы М-5 «Урал». По словам губернатора, остаётся обновить обход Октябрьского в Люберцах и участок Ульянино – Непецино в Раменском. Окончание строительства должно разгрузить населённые пункты и вывести транспортный транзит с центральных улиц.
 
Ранее Воробьёв попросил поддержки президента России Владимира Путина для завершения модернизации трассы М-5 «Урал». Глава региона выступил на церемонии открытия движения по МЦД-3.

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Воробьёв попросил содействия Путина в завершении модернизации трассы «Урал»
 

 
#подмосковье
#московская область
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#дороги
#строительство
#трассы
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Мишустин подписал распоряжение об открытии Донецкого высшего общевойскового командного училища
17 августа 2023, 21:40

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В ДНР откроется Донецкое высшее общевойсковое командное училище в ведении Минобороны РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В документе уточняется, что новое учебное заведение будет образовано на базе уже имеющегося училища. Оно перейдёт в ведение Министерства обороны РФ.

Кроме того, уже известно, что в учреждении будет работать 3 436 человек, среди которых военнослужащие и иной персонал.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки утвердило переход участников СВО или их детей с платной формы обучения на бюджетную с 1 сентября 2023 года. Для этого необходимо будет подать в деканат документ, доказывающий участие в СВО.

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#михаил мишустин
#днр
#вуз
#россия
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Insider: Американский турист назвал Париж столицей крысиного царства
17 августа 2023, 21:37

Фото: istockphoto/Nigel Harris

Турист из США посетил Париж и удивился обилию грызунов в этом таком романтичном месте. Он назвал столицу Франции наиболее кишащим крысами городе из всех, в которых ему доводилось побывать.
Грей Дэвис, посетивший Париж, опубликовал в TikTok видео, на кадрах которого видно, как от него отбегают несколько крыс. В следующем ролике подписчики могли увидеть, как он кормит крыс картошкой фри, сидя на тротуаре у стены дома. В комментарии к видеозаписи Дэвис вопрошает, почему никто не сказал ему, что Париж буквально переполнен крысами? Он назвал город на Сене самым кишащим крысами местом, где ему приходилось бывать.

Ролик набрал более полутора миллионов просмотров. Пользователи возмущались антисанитарией в столице Франции и сравнивали Париж с мультфильмом «Рататуй». Один из комментаторов с грустью написал, что чем больше он узнает о Париже, тем больше хочет его видеть только в интернете.

По оценкам издания Forbes, Париж занимает четвертое место в мире по количеству крыс после Деншока (Индия), Лондона и Нью-Йорка. В городе насчитывается около шести миллионов грызунов, что в три раза больше, чем людей (2,1 миллиона).

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#видео
#индия
#город
#париж
#дома
#пользователи
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Путин поручил создать условия для перехода активов отечественного бизнеса в юрисдикцию России
17 августа 2023, 21:26

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент России Владимир Путин поручил создать необходимые условия для быстрого перевода активов отечественного бизнеса в юрисдикцию России. С таким поручением выступил глава государства после подведения итогов Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В первую очередь необходимо провести быстрый перевод активов в наиболее важных отраслях экономики.

Кроме того, стоит задача преодоления блокировки таких действий другими государствами.

Уточняется, что кабмин будет выполнять поручение Владимира Путина вместе с общественными объединениями предпринимателей. Завершить поставленные задачи необходимо до 30 ноября 2023 года.

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#бизнес
#россия
#владимир путин
#поручение
#кабмин
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Ремонтников детских площадок в Долгопрудном будет перевозить необычная машина
17 августа 2023, 20:57

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

В распоряжение МБУ «Благоустройство» Долгопрудного поступил автомобиль с необычной маркировкой. Мультяшный бравый мастер на борту «Газели» скоро начнёт перевозить по городу бригаду специалистов к детским площадкам, которым требуется ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Машину передали в Долгопрудный по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, чтобы команда слесарей могла оперативно проводить ремонт игровых площадок, где выявлены дефекты. 
«Работа бригады сориентирована не только на ремонт, но и на профилактику. Это позволит снизить количество обращений по проблемам детских площадок, поможет усилить контроль за состоянием таких объектов в округе», – сказал глава муниципалитета Владислав Юдин.
Всего сегодня в городском округе насчитывается более 270 детских площадок.
 
Благоустройство и обновление дворов Воробьёв обсудил на днях с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

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#владислав юдин
#долгопрудный
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#ремонт
#рабочие
#автомобили
#подмосковье
#московская область
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Путин поручил приступить к обновлению общественного транспорта в регионах
17 августа 2023, 20:43

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин поручил принять меры по обновлению общественного транспорта в регионах. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта в России.
Путин добавил, что перед государством стоит задача обновления автобусных парков, чтобы добиться уменьшения среднего возраста единиц общественного транспорта.

Для выполнения этой цели Путин обратился к кабмину, чтобы тот обеспечил реализацию запланированного.

Кроме того, он рассказал, что во многих регионах России не созданы комфортные условия для передвижения граждан. Некоторым субъектам не хватает на это финансов, поскольку система общественного транспорта полностью находится в компетенции каждого из регионов.

Решение этой проблемы, по словам Путина, позволит создать благоприятные условия для поездок жителей не только крупных городов, но и сельской местности.

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#владимир путин
#общественный транспорт
#развитие
#поручение
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Созданная в Химках станция «Луна-25» сделала первое фото лунной поверхности
17 августа 2023, 20:38

Фото: администрация г. о. Химки

Автоматическая станция «Луна-25», созданная химкинским НПО имени С. А. Лавочкина впервые провела съёмку лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Аппарат продолжает полёт по круговой орбите искусственного спутника Земли.
«На снимке, сделанном сегодня в 08:23, запечатлён южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Невидимый с Земли кратер – уникальный объект на лунной поверхности. Он вызывает большой интерес у исследователей. Полученные снимки значительно дополнили сведения об этом кратере для учёных», – рассказали в Роскосмосе.
Накануне «Луна-25» передала первые три снимка во время перелёта к Луне с расстояния около 310 тыс км от Земли. На фото видны сама станция, Земля и Луна.

Первая российская миссия на Луну стартовала 11 августа с космодрома «Восточный». Межпланетной автоматической станции «Луна-25» предстоит совершить посадку в окрестности Южного полюса Луны для изучения лунных реголита и экзосферы.

Станцию создали в НПО имени С.А. Лавочкина с использованием только российских элементов и последних открытий в области космического приборостроения. Вся техника показала полную работоспособность и готовность к исследованиям Луны.

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Химкинский «Энергомаш» представил на форуме «Армия-2023» макеты ракетного двигателя

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#химки
#луна
#космос
#роскосмос
#подмосковье
#московская область
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Подмосковье ищет медработников