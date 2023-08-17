Путин поддержал предложение Собянина о передаче регулирования электротранспорта регионам

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Президент России Владимир Путин поддержал идею мэра Москвы Сергея Собянина о передаче регулирования электротранспорта и электрозаправок ведомствам регионов. Об этом он заявил в ходе заседания президиума Госсовета по развитию общественного транспорта в России.
Однако Путина удивило, что в настоящее время такая мера ещё не принята.
Президент добавил, что Министерство транспорта не может регулировать электротранспорт, поскольку оно рассматривает более обширные и глобальные вопросы, а вот регионы могли бы взять на себя эти обязанности и урегулировать все вопросы в своих регионах.
Ранее Путин поручил кабмину приступить к обновлению автобусных парков в российских регионах.
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Президент добавил, что Министерство транспорта не может регулировать электротранспорт, поскольку оно рассматривает более обширные и глобальные вопросы, а вот регионы могли бы взять на себя эти обязанности и урегулировать все вопросы в своих регионах.
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Анастасия Чинкова