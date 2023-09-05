Путин поддержал присвоение Подольску звания «Город трудовой доблести»

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поддержал идею присвоить звание «Город трудовой доблести» 10 городам, включая подмосковный Подольск. Об этом глава государства заявил на заседании российского оргкомитета «Победа».
О том, что 10 российских городов выдвинуты на присвоение этого звания, на заседании сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сославшись на экспертное заключение Российской академии наук. Это Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.
Жители Подольска и промышленные предприятия города внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В Подольске на оборонную промышленность работали многочисленные заводы. Там находились эвакогоспитали Красной армии, где лечили раненых бойцов. В октябре – ноябре 1941 года подольские курсанты насмерть защищали подступы к Москве.
Звание «Город трудовой доблести» присваивается указом президента России. Сейчас в Подмосковье это почётное звание присвоено городам Коломна и Ступино. Ещё четыре города Московской области носят почётное звание «Город воинской славы» - Наро-Фоминск, Дмитров, Можайск и Волоколамск. Также в области 31 «Населённый пункт воинской доблести».
Читайте также:
Турчак предложил Путину присвоить 10 городам звание «Город трудовой доблести»
В Подольске открыли стелу «Населённый пункт воинской доблести»
Посёлок Уваровка под Можайском может стать «Населённым пунктом воинской доблести»
Жители Подольска и промышленные предприятия города внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В Подольске на оборонную промышленность работали многочисленные заводы. Там находились эвакогоспитали Красной армии, где лечили раненых бойцов. В октябре – ноябре 1941 года подольские курсанты насмерть защищали подступы к Москве.
Читайте также:
Турчак предложил Путину присвоить 10 городам звание «Город трудовой доблести»
В Подольске открыли стелу «Населённый пункт воинской доблести»
Посёлок Уваровка под Можайском может стать «Населённым пунктом воинской доблести»
Лора Луганская