Путин поддержал строительство мечети в парке «Патриот» в Подмосковье

Фото: сайт Кремля
Председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку инициативы возведения мечети.
Президент РФ Владимир Путин оценил идею строительства мечети в парке «Патриот» Вооруженных сил РФ в Подмосковье, пишет ТАСС. После церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин поблагодарил президента за поддержку идеи возведения мечети.
Сообщается, что проект согласован, и 4 ноября была получена резолюция главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Гайнутдин пригласил Владимира Путина в конце ноября - начале декабря поучаствовать в церемонии открытия памятного камня на месте строительства.
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Сообщается, что проект согласован, и 4 ноября была получена резолюция главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Гайнутдин пригласил Владимира Путина в конце ноября - начале декабря поучаствовать в церемонии открытия памятного камня на месте строительства.
«Хорошая идея. Ребята вместе сражаются»,-сказал Путин.14 июня 2020 года в парке «Патриот» освятили патриарший собор Воскресения Христова, который имеет статус главного храма Вооруженных сил РФ. В конце 2020 года председатель ДУМ РФ внёс предложение построить там храмы и других конфессий.
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Мария Фирсова