Путин подписал указ о награждении Журавлева орденом Мужества посмертно

Фото: сайт Кремля
Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело.
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Фото: сайт Кремля
Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Сотрудники центра «Балашихинский» колоритно встретили гостей из новых территорий. Гостям были проведены ознакомительные экскурсии, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В рамках встречи, специалисты Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации рассказали Главам администрации районов Донецкой республики о методах работы с детьми-инвалидами и поделились лучшими практиками. Много внимания было уделено инновационному оборудованию, которое применяется для лечения и реабилитации детей-инвалидов в Подмосковье. Также, гостям показали как работают узкопрофильные специалисты Центра.
Межтерриториальный центр комплексной реабилитации инвалидов «Мироград» стал площадкой для обмена опытом в сфере социального обслуживания.
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Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
«Миграция – тема важная и актуальная для Подмосковья. Она требует особого внимания, особенно в рамках правового просвещения граждан, которые решили изменить жизнь, переехав в другую страну. Разобраться на месте в рамках закона получается не у всех. Как и в какой срок необходимо встать на миграционный учет, какие у него права и обязанности, что предпринять, если права нарушены, – на эти и на другие вопросы у многих нет ответа», – обратилась Фаевская к участникам мероприятия.По её словам, одна из задач – повышение правовой грамотности среди мигрантов. Подмосковный омбудсмен предложила обсудить вопросы миграционного законодательства и трудовые права иностранных граждан.
Фото: iStock/Vicky Gosselin
Фото: Комлесхоз МО
«Деревья разных пород накрепко срослись и переплелись ветвями. В образовавшимся комплексном организме, вероятно, произошло превращение слабого дерева в ветви и сучья более мощного», – пояснил ведущий инженер по лесопользованию Московского учебно-опытного филиала ГКУ Мособллеса Илья Тибуков.Он подчеркнул, что в природе такое явление встречается нечасто.
Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Я помню встречи в этом парке, когда он ещё не был обновлен, но при этом всегда оставался любимом местом многих людей. Знаю, что есть большие планы по его модернизации. В сентябре 2023 года жители Мытищ будут отмечать 400-летие города. Мы стараемся как можно больше перемен обеспечить к этой дате, ведём большую работу по благоустройству», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.Работы по благоустройству парка проходят в рамках второго этапа. Первый завершился еще в 2021 году.
«Мы очень любим наш парк. Ходим сюда гулять с детьми почти каждый день и зимой, и летом. Любим его за то, что при небольшой площади он сочетает в себе все, что нужно: кафе, детские аттракционы, объекты спортивной инфраструктуры, площадки, набережную. Дети, конечно, больше всего любят аттракционы, животных, уток покормить», — рассказала местная жительница Марина.В 2023 году специалисты продолжают благоустраивать парк. Планируется реконструировать памятник воинам-интернационалистам, открыть «фонтан слез» и заменить поющие фонтаны.
«Мы участницы «Активного долголетия». Очень рады парку. Сейчас его сделали ещё лучше, теперь и взрослым, и детям тут раздолье. Да и сами Мытищи очень меняются - они хоть и застраиваются, но и красоты еще больше», — поделились местные жительницы.
Фото: Радио 1
«Территория смыслов - это форум, который стал самым из узнаваемых, самым ярким в сфере молодежной политики. Все участники, которые пребывают на территорию смыслов работают одной командой и вся программа построена по принципу полного цикла. От зарождения идеи до его практического воплощения и реализации. На первой смене мы встречаем социологов, историков, философов, преподавателей гуманитарных дисциплин. Последующие смены, это Убеждать, Творить, Служить и другие», - рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.
Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
Работники Мособлпожспаса на регулярной основе проводят профилактические рейды на подмосковных водоёмах в летний период и рассказывают жителям о правильном поведении во время непредвиденных ситуаций.
Спасатели напоминают о том, что запрещено посещать несанкционированные пляжи – купание на них может быть опасно из-за формы берега и дна, быстрого течения или иных факторов, которые не позволили сделать место официально разрешённым для купания. Кроме того, на неофициальных пляжах не несут дежурство спасатели.
«В водоёмах, где много растительности, спасатели рекомендуют отдыхающим плавать без остановок, у самой поверхности воды. Если водоросли обвили руки и ноги, то не следуют паниковать или нырять, так как растения могут опутать шею. Чтобы выбраться из ловушки, специалисты советуют подтянуть ноги к себе и плыть дальше. При неудачной попытке необходимо потереть одной ногой другую и стряхнуть стебли, затем без резких движений нужно покинуть опасное место», — отметил заместитель начальника госучреждения Сергей Прокопюк.
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Школа большая, светлая, комфортная. Она практически готова. Уверен, что к 1 сентября будет радовать глаз. Остаётся месяц летних каникул, мы активно готовим школы к новому учебному году. В этом году за парты в Подмосковье сядут 1 млн 80 тысяч школьников. Ожидается рекордное число первоклашек – 120-125 тыс, в прошлом было около 115 тыс. Задача – сделать так, чтобы все школьники всегда с удовольствием шли учиться», – сказал губернатор.Ранее 200 детей из ЖК «Императорские Мытищи» ходили в школу №29 в соседнем ЖК «Мытищи Лайт». Она находится в километре от жилого комплекса. Однако с сентября ребята будут учиться рядом с домом. Новую школу также смогут посещать ученики из соседних населенных пунктов Болтино, Погорелки, Беляниново, Подрезово и Терпигорьево.
«Мы живём в этом ЖК с момента покупки квартиры. Образовательных учреждений здесь не было, приходилось ходить в частные детсады. Моей младшей дочке два года, а старшая пойдёт в третий класс. Школа очень большая, красиво оформлена, в ней будут даже планетарий и свои музеи. А самое главное – большое количество кружков, в том числе для взрослых. Муж собирается пойти в инструментальный кружок, а я хочу заниматься китайским языком. Будем ходить туда после работы», – рассказала местная жительница Анжелика Баглюк.Школа рассчитана на 1, тыс учащихся. В ней разместят классы и рекреации, лаборатории, мастерские, актовый зал на 400 мест с эстрадой и артистическими, два спортзала для начальной и основной школы, а также читальный зал с IT-зоной.