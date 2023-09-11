Путин подписал указ о присвоении Подольску звания «Город трудовой доблести»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В годы Великой Отечественной войны в Подольске на оборонную промышленность страны работали заводы, там находились госпитали Красной армии, где лечили раненых бойцов. О подвиге Подольских курсантов, которые насмерть стояли и защищали рубежи на юго-западных подступах к Москве, помнит вся страна.
«Город трудовой доблести» – почётное звание, установленное Федеральным законом от 1 марта 2020 года. Оно присваивается российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, «обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».
Читайте также:
Воробьёв объявил о присвоении Подольску звания «Город трудовой доблести»
Брынцалов поблагодарил за поддержку предложения присвоить Подольску звание «Город трудовой доблести»
Путин поддержал присвоение Подольску звания «Город трудовой доблести»