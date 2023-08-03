Путин подписал указ о страховании добровольцев СВО

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев - участников спецоперации на территории Украины.
Соответствующая информация размещена на официальном правовом портале.
В тексте документа говорится, что участникам СВО, проходящих службу в добровольных формированиях, будут представлены обязательные гарантии в виде компенсаций.
Отмечается, что данный законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 19 июля.
Ранее, Владимир Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших в ходе специальной военной операции, военных как к своим.
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В тексте документа говорится, что участникам СВО, проходящих службу в добровольных формированиях, будут представлены обязательные гарантии в виде компенсаций.
Ранее, Владимир Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших в ходе специальной военной операции, военных как к своим.
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Анастасия Крестьянова