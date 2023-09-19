Путин подписал указ о цифровом паспорте: что это значит и насколько безопасно

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В России утвердили «цифровой паспорт»
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации. Из текста указа следует, что россияне смогут предъявлять документ, открыв его на «Госуслугах», он будет приравнен к бумажной версии. Предоставление сведений посредством приложения будет добровольным, отмечается в указе главы государства.
Цифровой паспорт: как получить
Для того, чтобы получить цифровой паспорт, гражданин должен иметь подтвержденную запись на Госуслугах. После регистрации, россиянин сможет приступить к оформлению цифрового документа в личном кабинете. Приложение потребует ввести персональные данные, содержащиеся в биометрическом паспорте, в том числе будет необходимо отсканировать фото из паспорта, затем будет сгенерирован QR-код.
Заменит ли цифровой паспорт бумажный?
Полностью заменить паспорт на бумажном носителе не планируется. Использовать цифровой документ можно в некоторых отдельных случаях, бумажные паспорта по-прежнему будут в обиходе. Перечень ситуаций, в которых возможно использовать цифровой аналог документа, определит правительство в течение трех месяцев.
Цифровой паспорт: как выглядит
Изначально предполагалось, что цифровой паспорт будет выглядеть как QR-код, который будет содержаться в специальном приложении. Однако, Минцифры предложили внедрить цифровую версию документа в уже имеющийся портал «Госуслуги». Таким образом, цифровой паспорт будет представлять сгенерированный код, на котором содержатся данные, удостоверяющие личность.
Цифровой паспорт: насколько безопасен
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