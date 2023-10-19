Путин подписал закон о денонсации конвенции СЕ о защите нацменьшинств

Фото: Сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации Россией конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Документ подписан с целью избежания дискриминационного отношения в рамках мониторингового механизма, а также в связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы.
Россия подписала конвенцию в 1996 году. Она предусматривает запрет на любую дискриминацию нацменьшинств, прав на свободное использование родного языка и их ассимиляцию против воли. Согласно этой конвенции, стороны обязуются гарантировать лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, право на равенство перед законом и на равную защиту с его стороны.
РФ вышла из Совета Европы в марте 2022 года. А резолюцией от 27 сентября 2022 года были сильно ограничены полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, который создавался для мониторинга выполнения странами-участниками Рамочной конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств.
Помимо этого, Россия потеряла возможность участвовать в принятии решений по интересующим вопросам и следить на международном уровне за ситуациями нарушения прав русскоязычного населения за рубежом.
Ранее Владимир Путин заявлял, что подходы Международного олимпийского комитета по допуску спортсменов на Олимпиаду является этнической дискриминацией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Россия подписала конвенцию в 1996 году. Она предусматривает запрет на любую дискриминацию нацменьшинств, прав на свободное использование родного языка и их ассимиляцию против воли. Согласно этой конвенции, стороны обязуются гарантировать лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, право на равенство перед законом и на равную защиту с его стороны.
Помимо этого, Россия потеряла возможность участвовать в принятии решений по интересующим вопросам и следить на международном уровне за ситуациями нарушения прав русскоязычного населения за рубежом.
Ранее Владимир Путин заявлял, что подходы Международного олимпийского комитета по допуску спортсменов на Олимпиаду является этнической дискриминацией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак