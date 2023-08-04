Путин подписал закон о переводах без комиссии между своими счетами

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Путин подписал закон, разрешающий переводить до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами. Документ опубликован на портале правовой информации.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что нововведение привлечёт большее количество людей к онлайн-переводам. А в Банке России уточнили, что это более удобная процедура, поскольку переводы через банк слишком затратны по времени, а при переводах по номеру карты не всегда можно увидеть её владельца.
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