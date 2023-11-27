Путин подписал закон о повышении МРОТ

Фото: сайт Кремля
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%. Таким образом, с 1 января 2014 года МРОТ составит 19 242 рубля в месяц. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что в результате повышения МРОТ прибавка составит около трех тысяч рублей. В пояснительной записке к документу указано, что он способствует повышению заработной платы около 4,8 миллиона работников.
Кроме того, законе указано, что с 2025 года МРОТ должен быть не ниже 48% от медианной заработной платы.
Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что к 2030 году Минтруд РФ собирается установить размера минимального размера оплаты труда в 1,3 раза больше уровня прожиточного минимума. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Кроме того, законе указано, что с 2025 года МРОТ должен быть не ниже 48% от медианной заработной платы.
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Алина Юрчак