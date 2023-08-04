Путин подписал закон о повышении призывного возраста

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон, устанавливающий призывной возраст с 18 до 30 лет.
При этом, заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что достигшие 27 лет в 2023 году, будут направляться в запас и не будут подлежать призыву на срочную службу в 2024 году.
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