Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений россиян

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Глава России Владимир Путин подписал закон, по которому будет запущена новая программа долгосрочных сбережений граждан. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новому закону, договор о долгосрочных сбережениях гражданина можно подписать с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Таким образом, человек должен будет уплачивать сберегательные взносы, в свою очередь фонд осуществит выплаты при наступлении определенных оснований. При этом выплаты по такому договору можно оформить не только на себя, но и на другого человека.
Уточняется, что накопленные сбережения можно будет использовать в качестве дополнительного дохода после 15 лет или же по достижению женщиной 55 лет, а мужчиной – 60. При этом средства можно забрать в любой момент, однако доход будет потерян. Без потери дохода деньги можно будет забрать только в некоторых случаях, например, для осуществления дорогостоящего лечения. Также накопленные средства подлежат полному наследованию.
Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
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Уточняется, что накопленные сбережения можно будет использовать в качестве дополнительного дохода после 15 лет или же по достижению женщиной 55 лет, а мужчиной – 60. При этом средства можно забрать в любой момент, однако доход будет потерян. Без потери дохода деньги можно будет забрать только в некоторых случаях, например, для осуществления дорогостоящего лечения. Также накопленные средства подлежат полному наследованию.
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Элина Позднякова