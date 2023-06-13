Путин подписал закон о регулировании табачного рынка

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Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным
Президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным. Об этом пишет издание РИА Новости.
Сообщается, что госрегулирование коснется производства и оборота табака и продукции, содержащей никотин. Пояснительная записка к законопроекту говорит о том, что меры регулирования будут направлены на то, чтобы сократить объем незаконного выпуска такой продукции и сырья для ее изготовления.
В нововведениях также указано, что производство, хранение и поставка табачных изделий должны осуществляться только после получения лицензий. Наличие разрешений станет обязательным с 1 марта 2024 года.
Согласно законопроекту, будет установлен и порог цены, ниже которого реализация продукции будет не допустима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин денонсировал договор об Азовском море и Керченском проливе.
Сообщается, что госрегулирование коснется производства и оборота табака и продукции, содержащей никотин. Пояснительная записка к законопроекту говорит о том, что меры регулирования будут направлены на то, чтобы сократить объем незаконного выпуска такой продукции и сырья для ее изготовления.
Согласно законопроекту, будет установлен и порог цены, ниже которого реализация продукции будет не допустима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин денонсировал договор об Азовском море и Керченском проливе.
Анастасия Крестьянова