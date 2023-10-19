Путин подписал закон о снижении НДС до 10% на детские товары

Фото: iStock/Ksenia Sandulyak
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому расширяется перечень детских товаров, которые будут облагаться пониженной ставкой НДС в 10% при реализации. Информация появилась на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Путин подписал федеральный закон о денонсации Россией конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Документ подписан с целью избежания дискриминационного отношения в рамках мониторингового механизма, а также в связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы.
Читайте также:
Роскачество: Шоколад «Аленка» официально признан халяльным
Ozon планирует запретить продавцам торговать навозом
Россияне начали скупать отопительное оборудование
Элина Позднякова