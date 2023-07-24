Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы.
Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Цифровая валюта будет представлять собой дополнительную форму рубля, которую будут выпускать наряду с традиционной формой денежных средств. Российский рубль будет в наличном, безналичном и цифровом виде. Закон вступит в силу с 1 августа 2023 года.
Цифровой рубль можно будет использовать для совершения различных платёжных операций, проведение которых будет возможно на специальной платформе.
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Цифровая валюта будет представлять собой дополнительную форму рубля, которую будут выпускать наряду с традиционной формой денежных средств. Российский рубль будет в наличном, безналичном и цифровом виде. Закон вступит в силу с 1 августа 2023 года.
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Анастасия Крестьянова