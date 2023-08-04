Путин подписал закон о запрете выезда за границу после вручения повестки

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, запрещающий гражданам РФ покидать страну после получения повестки.
Поправки были внесены в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Теперь, с момент как повестка вносится в реестр «врученных повесток», получивший ее гражданин не имеет права покидать страну.
С того момента, как повестка была выслана призывнику, в том числе по месту работу или учебы, он не может выезжать за рубеж.
При этом, решение об отмене ограничений обновляется в реестре автоматически. В том числе, если призывник не явился в военный комиссариат по уважительной причине.
Полный текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.
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С того момента, как повестка была выслана призывнику, в том числе по месту работу или учебы, он не может выезжать за рубеж.
Полный текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.
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Евгения Парфентьева