Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к труду

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Кроме того, глава государства подписал ещё один закон, касающийся школьников. Теперь выпускники будут получать серебряные медали «За особые успехи в учении» II степени. Таким образом, вместе с золотыми медалями, которые выдаются круглым отличникам, будут вручаться и серебряные. Их получат те, кто закончил школу не более чем с двумя «четверками».
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