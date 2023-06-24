Путин подписал закон, позволяющий арестовывать до 30 суток за нарушение режима военного положения

Фото: сайт Кремля
Ранее Песков опроверг вылет Путина в Санкт-Петербург. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин работает в Кремле, опровергая сообщения о вылете президента в Санкт-Петербург.
Фото: сайт Кремля
Фото: iStock/vadimrysev
Фотобанк Московской области/Александр Кожохин
istockphoto/Galina Zhigalova
Фото: пресс-служба Росгвардии по Московской области
Ближе к вечеру на пульт централизованной охраны поступил сигнал об угоне автомобиля Ниссан Мурано в Ленинском городском округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба Росгвардии по Московской области.Оперативно отреагировав на сигнал, сотрудники Росгвардии выехали по направлению к поселку Южные Горки-2, где через некоторое время обнаружили похожий на описание автомобиль, который совершал движение по Каширскому шоссе.
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«В итоге можно создать микрокомпьютеры на текстильной основе», — сообщил автор разработки, преподаватель кафедры «Технология художественной обработки материалов» Института мехатроники и робототехники РГУ Марк Федоров.
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«В настоящее время количество контрактников очень велико и некоторым даже приходится отказывать. Если бы было все плохо, люди бы не шли на контрактную службу. Если сравнить количество действующих военнослужащих и тех, кто сейчас приходит на службу по контракту, то соотношение такое: на 10 военнослужащих 2 по призыву, 8 контрактников», - заявил Матвейчук.Рассуждая о том, какие меры еще необходимо предпринять для того, чтобы желающие служить по контракту еще более охотно шли на службу, он заявил, что нужно поднять социальную оценку военнослужащих.
«Нужно чтобы было как в Советском Союзе. Человек в военной форме должен вызывать уважение в обществе и военного точно не должны бояться. Сейчас у нас социальное понятие о военнослужащих очень размыто. Многие не понимают для чего нужна армия и относятся к ней скептически и не серьезно», - заключил Матвейчук.Для желающих заключить контракт на прохождение военной службы, в Балашихе открылся областной пункт отбора. К кандидатам предъявляется несколько требований: возраст должен быть от 18 лет, у гражданина должна быть годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают необходимую экипировку, консультации с юристом, нотариусом, а также с представителями банков. В процессе подготовки документов, потенциальным контрактникам предоставляют трехразовое питание и проживание. Заключивший контракт для прохождения воинской службы, может рассчитывать на денежные выплаты и преимущества. Выплаты состоят из месячного оклада, они соответствуют присвоенному воинскому званию. Также предполагается увеличение пенсии для военных.
Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области
За чистотой городских округов Московской области следят 6 «умных» автомобилей, которые активно проверяют общественные пространства, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.
«За первую половину 2023 года «умные» автомобили зафиксировали 70 400 дефектов в содержании пространств.Большая часть из них попала в объективы камер в Домодедово, Химках, Одинцовском, Красногорске, Мытищах и Балашихе. Самые распространенные замечания, направленные в работу ответственным организациям, касались стертой дорожной разметки во дворах и внутриквартальных проездах — более 26 тысяч случаев. Ямы и дефекты асфальтового покрытия зафиксированы 17,2 тысяч раз», — рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
«Умные» автомобили можно настроить по двум типам, в зависимости от сезона, что позволяет увеличить скорость инспектирования и количество охватываемых адресов в 5 раз.
За устранением выявленных нарушений следит инспекторский состав ведомства.
Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
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