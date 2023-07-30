Путин поговорит с семьями, награжденными орденом «Родительская слава»

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин, находясь в Санкт-Петербурге, планирует провести видеоконференцию с семьями, удостоенными орденом «Родительская слава». Он также встретится с губернатором города Александром Бегловым, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Путин встретится в формате видеоконференции с семьями, которым присужден орден «Родительская слава», — сообщил Песков.Песков уточнил, что эти семьи уже встречались с президентом в Кремле 1 июня, в День защиты детей, и получили приглашение посетить Москву летом.
«Такое путешествие было организовано, они посетили множество мест... Теперь президент хотел бы узнать их впечатления от посещения Москвы», — добавил Песков.Читайте также:
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Артем Кузьмин