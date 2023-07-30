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Путин поговорит с семьями, награжденными орденом «Родительская слава»

Путин в субботу по ВКС поговорит с семьями, награжденными орденом родительской славы
30 июля 2023, 01:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин, находясь в Санкт-Петербурге, планирует провести видеоконференцию с семьями, удостоенными орденом «Родительская слава». Он также встретится с губернатором города Александром Бегловым, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Путин встретится в формате видеоконференции с семьями, которым присужден орден «Родительская слава», — сообщил Песков.
Песков уточнил, что эти семьи уже встречались с президентом в Кремле 1 июня, в День защиты детей, и получили приглашение посетить Москву летом.


«Такое путешествие было организовано, они посетили множество мест... Теперь президент хотел бы узнать их впечатления от посещения Москвы», — добавил Песков.
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В России с 1 сентября запустят информационную госсистему для такси
Правительство РФ утвердило постановление об информационной госсистеме легкового такси
29 июля 2023, 21:46

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Правительство РФ утвердило постановление о федеральной государственной информационной системе легкового такси. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации кабмина, информационная госсистема заработает с 1 сентября этого года. Отмечается, что цель запуска такой системы заключается в улучшении безопасности поездок в такси.

Сообщается, что с начала сентября в каждом регионе России должны работать т3 региональных реестра: перевозчиков, автомобилей такси и служб заказа. 

Напомним, ранее Госдума РФ приняла законопроект, согласно которому будет проводиться обязательное страхование пассажиров легковых такси. В соответствии с текстом документа, с 1 сентября 2024 года размер страховых выплат пассажирам будет увеличен в четыре раза. Отмечается, что перевозчики, которые осуществляют деятельность используя легковые авто, будут обязаны застраховать свою ответственность. 

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Монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украину-мать» ко Дню независимости Украины
29 июля 2023, 21:00

Фото: iStock/ValuaVitaly

Гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что ко Дню независимости Украины монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украину-мать». Об этом сообщает «Украинское радио».
Савчук выражает надежду, что решение по переименованию монумента будет утверждено министерством культуры ко Дню независимости Украины.

Напомним, ранее государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить герб СССР на украинский трезубец на памятнике «Родина-мать» в Киеве. Министр культуры Украины Александр Ткаченко рассказал, что герб планируют заменить на украинский трезубец. Отмечается, что работы по замене герба начнутся в ближайшее время.

Также на Украине продолжается снос памятников времен СССР. В селе Подорожное Львовской области снесли еще один памятник времен СССР. Заместитель руководителя Львовской областной Андрей Годик рассказывал, что за последние полгода в регионе было демонтировано около 100 памятников советских времен. 

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Байден впервые публично признал 4-летнюю внебрачную дочь сына Хантера
29 июля 2023, 18:56

Фото:istockphoto/Nadezhda1906

Президент США Джо Байден впервые на публике признал 4-летнюю внебрачную дочь сына Хантера своей внучкой.
People.com пишет, что жительница Арканзаса Ланден Робертс подала иск об алиментах к сыну президента в мае 2019 года. Тесты ДНК подтвердили отцовство Хантера Байдена.
 
4-летняя девочка, Нэви, стала седьмой внучкой президента США Джо Байдена. По словам Джо Байдена, он и его жена Джилл желают внучке самого лучшего будущего. Признание президента связывают с урегулированием спора об алиментах между Хантером Байденом и матерью ребёнка Ланден Робертс.
 
Байден сказал, что это дело не является политическим, а семейным. При этом до этого он не упоминал о внучке и говорил, что у него шесть внуков и внучек.
 
Помимо Нэви, Хантер Байден является отцом четверых детей: 29-летней Наоми, 22-летнего Финнегана, 21-летней Мэйзи, 3-летнего Бо от нынешней жены Мелиссы Коэн.

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#джо байден
#сша
#дети
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Депутат Бутина обвинила кукол Барби в «завозе ЛГБТ в Россию»
29 июля 2023, 18:25

Фото:istockphoto/Goroda

Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Мария Бутина призывает «убрать с рынка» кукол Барби и компанию Mattel из-за «завоза» в страну темы ЛГБТ.
Мария Бутина высказала своё мнение в выпуске проекта «Между строк».
 
Депутат считает, что  фильм «Барби» является «рекламой программы демократической партии», ведь в нём демонстрируются «геи, трансы, женщины, которые захватили мир» и «ни о каком союзе мужчины и женщины речи нет».
 
Мария Бутина считает, что «наша с вами задача — продвигать свои образы», а Барби и компанию Mattel нужно убрать из страны.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян полюбили розовый цвет и уверены в том, что кукла Barbie сформировала их стиль в одежде.

Отмечается, что треть респондентов до сих пор хранят своих кукол Barbie, 21% из них передали игрушки своим детям. Некоторые из них продолжают покупать новые куклы, несмотря на увеличение стоимости. Уточняется, что современные дети также предпочитают именно кукол Barbie.

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#депутаты
#госдума
#россия
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Блинкен считает, что одной из целей поездки Шойгу в КНДР было обеспечение поставок оружия
29 июля 2023, 18:15

Фото: iStock/Jon Rehg

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что одной из целей поездки делегации РФ во главе с министром обороны Сергеем Шойгу в КНДР было обеспечение поставок вооружений для продолжения боевых действий на Украине. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.
По словам госсекретаря США, Россия пытается получить поддержку по оружию во всех возможных для этого странах. 

Запад утверждает, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Однако Россия и Иран не единожды опровергали эти данные.

Напомним, ранее военная делегация из России во главе с министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Сергея Шойгу встречал министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам. Российская делегация собирается принять участие Делегация в торжественных мероприятиях, которые будут проводиться в честь 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.

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#шойгу
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Глава Химок проверил дворы и соцобъекты в Кутузовском
29 июля 2023, 17:56

Фото: администрация г. о. Химки

Глава Химок Дмитрий Волошин и депутат Госдумы Ирина Роднина вместе с жителями Кутузовского проверили работу местного отделения МФЦ, содержание школы, детского сада, дворовых территорий, а также Дома культуры.
Комплексный обход провели в последний день выездной администрации в Кутузовском, которая начала свою работу 24 июля. За это время к специалистам профильных служб обратились почти 200 жителей Химок.

Родители и воспитатели детского сада «Солнышко» в микрорайоне Школьный отметили высокую потребность в дополнительных местах в детских садах. Сейчас в дошкольном учреждении обучаются 380 воспитанников. Глава Химок подчеркнул, что в этом и следующем году в Кутузовском откроют еще два детсада почти на 550 мест.

Сообщается, что в 2023 году при поддержке губернатора Андрея Воробьева в деревне Рузино состоится открытие детского сада на 190 мест, а в 2024 году откроется детский сад на 350 детей в Юрлово.

Глава Химок осмотрел отделение МФЦ, которое в начале года открыли в Кутузовском после реконструкции. По мнению местной жительницы, химчане довольны обновленным МФЦ.


Отмечается, что химчане обратились с просьбой отремонтировать входную группу Дома культуры, в котором регулярно занимаются более 500 детей и участники клуба «Активного долголетия». По поручению Волошина работы выполнят в ближайшее время. Кроме того, будет рассмотрена возможность для обустройства на территории ДК сцены с партером.

Глава Химок Волошин и депутат Госдумы Роднина произвели осмотр дворовой территории в микрорайоне Школьный. Жители обратились с просьбой обновить двор, детскую и спортивную площадку, а также отремонтировать тротуары и дворовой проезд. По поручению главы округа двор включат в программу комплексного благоустройства на следующий год.


По словам депутат Родниной, выездная администрация — это очень хорошая инициатива. На таких встречах выясняется перспектива работы.

Уточняется, что следующая выездная администрация начнется в микрорайоне Сходня 31 июля. 

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#тротуары
#химки
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Владимир Путин назвал многодетные семьи самым ценным
29 июля 2023, 17:50

Фото: istockphoto/yaruta

Президент РФ Владимир Путин назвал многодетные семьи «самым ценным» во время встречи с родителями, награждёнными орденом «Родительская слава».
Президент РФ Владимир Путин считает, что многодетные семьи позволяют окружающим увидеть важность родительского семейного счастья и «настоящих ценностей». Путин сказал, что многодетные семьи «гордость страны».
 
«Будем надеяться, таких семей, олицетворяющих настоящие, истинные, неискусственные ценности, у нас будет становиться всё больше и больше», —заявил Владимир Путин.
Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать линейку детских кукол и игрушек, пропагандирующих многодетность. Такая мера, по его мнению, способствует формированию позитивного отношения к многодетным семьям.

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#владимир путин
#многодетная семья
#многодетные семьи
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В Казахстане планируют полностью запретить вейпы
29 июля 2023, 17:38

Фото: istockphoto/Igor Ilkov

Депутат нижней палаты парламента Казахстана, член фракции от партии «Республика» Нургул Тау сообщила, что межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла решение о полном запрете вейпов, жидкостей и ароматизаторов.
Члены межведомственной комиссии почти единогласно (12 против 2) отдали голос за введение полного запрета продажи, импорта, экспорта и производства вейпов.
 
Для реализации этого предложения будут внесены изменения в законодательные акты.

В России 11 апреля Госдума приняла законопроект, который запрещает продавать несовершеннолетним вейпы и жидкости для них

28 апреля соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, в розничной торговле будет действовать запрет на продажу несовершеннолетним как вейпов, так и никотиносодержащих жидкостей и прочих расходников для электронных испарителей и сигарет. Теперь продажа данной продукции несовершеннолетним грозит штрафом: гражданам от 40 тыс. до 60 тыс. руб., для должностных лиц от 150 тыс. до 300 тыс. руб., а для юридических лиц от 400 тыс. до 600 тыс. руб.

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#вейпы
#казахстан
#курение
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Костомаров рассказал о прогрессе в тренировках
29 июля 2023, 17:11

Фото:istockphoto/Chet_W

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров поделился, что достиг прогресса в тренировках в ходе реабилитации.
«Два месяца назад эта высота казалась невозможной. А нет, это только казалось, идем дальше», - такую подпись оставил Роман Костомаров по видеозаписью в Telegram-канале. На кадрах спортсмен поднимается двумя ногами на подставку, которая установлена на уровне колен.
Роман Костомаров оказался в реанимации с пневмонией 10 января и провёл в клинике 175 дней. У него развился некроз. Медики провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля 46-летнего спортсмена выписали из больницы в Коммунарке.

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#роман костомаров
#фигурное катание
#спорт
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