Путин пообещал помочь российскому школьнику опубликовать его стихи

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин пообещал поддержать российского школьника из Нижнего Новгорода Григория Васильева в издании его стихов. Эту информацию предоставило агентство ТАСС.
Глава государства познакомился с мальчиком во время открытого урока, который называется «Разговоры о важном», проведенного 1 сентября. Во время мероприятия он попросил Григория поделиться частью своего творчества. Президент был глубоко тронут стихотворением о Родине и встретился с юным автором после урока.
Григорий рассказал главе государства, что у него есть много стихов, но он не имеет возможности их опубликовать, но хотел бы найти организацию, которая могла бы помочь в этом вопросе.
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Григорий рассказал главе государства, что у него есть много стихов, но он не имеет возможности их опубликовать, но хотел бы найти организацию, которая могла бы помочь в этом вопросе.
«Давайте считать, что ты нашел такую организацию, хорошо?» — ответил Путин.Читайте также:
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Артем Кузьмин