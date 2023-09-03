Путин пообещал помочь российскому школьнику опубликовать его стихи

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего визита в Тургиновскую среднюю школу в Тверской области, подчеркнул, что около 70% средств, выделяемых на ремонт школ, направляются на развитие сельских территорий. Эту информацию предоставило агентство ТАСС.