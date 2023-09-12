Путин пообещал построить скоростные дороги до Тихого океана

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Российский лидер добавил, что благодаря новой дороге развитие туризма, логистических, аграрных и производственных центров даст толчок для обновления населенных пунктов. Информацию передает ТАСС.
«Хочу сегодня сказать, что мы, безусловно, продолжим этот масштабный проект: скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток - до Тихого океана», — рассказал президент России в ходе пленарного заседания.
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