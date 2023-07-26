Путин поприветствовал гостей и участников форума Россия-Африка

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«Сегодня Африка все более уверенно заявляет о себе в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мира», - прокомментировал ситуацию Путин.
Как отметил российский лидер, сейчас Африка все более уверенно стремится к экономической стабильности, развиваясь в производстве, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и прочих областях.
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