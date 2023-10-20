Путин поручил к 15 декабря представить план организации авиарейсов из Сарова

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Президент РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам до 15 декабря представить предложения по организации регулярных пассажирских рейсов с аэродрома города Саров.
Общая длина взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома 2500 м, рабочая (используемая) часть 1920 м. Возможно, для пассажирских авиалайнеров придется несколько реконструировать. В настоящее время приём воздушных судов гражданской авиации с пассажирами на борту осуществляется по разовым разрешениям Росавиации.
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Александр Бойцов