Путин поручил минимизировать ущерб от взрыва в Махачкале

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«Нужно сделать все, чтобы минимизировать ущерб, людям помочь, вместе с местными органами власти займитесь этим самым серьезным образом», - прокомментировал ситуацию Путин.
Напомним, в ночь на 16 августа в больницы Москвы доставили 16 пациентов, которые получили травмы во время взрыва в Махачкале. Среди них трое детей. Московские врачи делают все возможное для спасения жизней людей, оказывают им всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.
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