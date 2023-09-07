Путин поручил мониторить эффективность расходов на научные исследования ИИ

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Напомним, ранее специалисты Международной организации труда сообщили, что Генеративный искусственный интеллект (ИИ) в первую очередь может лишить рабочих мест людей, которые заняты офисной работой. ИИ может полностью выполнять 25% задач, обычно решаемых офисными работниками. Более 50% таких задач могут быть решены с помощью нейросетей частично.
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