Путин поручил начать реконструкцию канала имени Москвы не позднее 2025 года

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Путин: Программа реконструкции канала имени Москвы должна заработать не позднее 2025 года
Президент России Владимир Путин поручил правительству приступить к реконструкции канала имени Москвы не позднее 2025 года. Об этом он заявил на совещании по развитию внутренних водных путей, пишет агентство ТАСС.
По словам главы государства, канал обеспечивает судоходство и водоснабжение в центральной России. Он отметил, что распоряжение необходимо выполнить до 2025 года. Путин также указал на то, что канал нуждается в модернизации.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Владимир Путин озвучил планы по углублению рек в европейской части страны. Он заявил о необходимости обеспечения глубин, которые потребуются для беспрепятственного развития судоходства.
По словам главы государства, канал обеспечивает судоходство и водоснабжение в центральной России. Он отметил, что распоряжение необходимо выполнить до 2025 года. Путин также указал на то, что канал нуждается в модернизации.
Анастасия Крестьянова