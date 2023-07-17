Путин поручил организовать движение и помочь тем, кто в пути, после ЧП на Крымском мосту

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин принял доклады о последствиях атаки на Крымский мост и поручил организовать движение транспорта, а также помочь людям, которые находятся в пути.
Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин выслушал доклады вице-премьера Марата Хуснуллина, главы ФСБ Александра Бортникова и главы Крыма Сергея Аксенова.
В данный момент Хуснуллин вылетает в Крым. После выяснения обстоятельств на месте, Путину доложат информацию по видеоконференцсвязи.
Напомним, ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что «произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Погибли двое жителей Белгородской области, их 14-летняя дочь госпитализирована.
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В данный момент Хуснуллин вылетает в Крым. После выяснения обстоятельств на месте, Путину доложат информацию по видеоконференцсвязи.
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Мария Фирсова