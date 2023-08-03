Путин поручил подставить плечо деревообрабатывающей отрасли

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что деревообрабатывающая отрасль чуть просела, по этой причине необходимо подставить ей плечо.
Российский лидер подчеркнул, что власти должны способствовать тем, кто занимается деревообработкой.
Напомним, глава российского государства проводит встречу с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности. Он отметил, что отметил, что по итогам первого полугодия рост обрабатывающих отраслей в годовом выражении составил 6,2%.
По словам Путина, сохранение занятости и рост заработных плат указывают на то, что отечественная промышленность набирает обороты.
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Напомним, глава российского государства проводит встречу с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности. Он отметил, что отметил, что по итогам первого полугодия рост обрабатывающих отраслей в годовом выражении составил 6,2%.
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Екатерина Коршунова