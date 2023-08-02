Путин поручил пополнить библиотеки новых регионов книгами классиков

Фото: сайт Кремля
По словам президента, в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях работает боле тысячи библиотек, однако книги там уже устарели, так как библиотечный фонд не обновлялся около 30 лет.
«Нужно пополнить библиотечные фонды Донбасса и Новороссии, пополнить отечественной, да и зарубежной литературой, включая произведения школьной программы», - заявил глава государства на совещании с членами правительства.
Читайте также:
Матвиенко заявила, что в новых регионах все нужно начинать с чистого листа
Путин заявил, что у политики киевского режима нет будущего
Путин поблагодарил героев спецоперации за преданную службу России