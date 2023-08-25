Путин поручил правительству предоставить предложения по выпуску транспорта для инвалидов

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по расширению выпуска транспортных средств для инвалидов. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Уточняется, что правительство займётся подготовкой предложений совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Представить подготовленный список мер необходимо до 1 ноября текущего года.
Ответственным за подготовку проектов назначен глава правительства Михаил Мишустин.
Ранее Путин предложил упростить процедуру трудоустройства для подростков, не достигших 18 лет, а также рассмотреть вопрос предоставления льгот работодателям, готовым принять несовершеннолетних на работу.
Читайте также:
Путин поручил «Роскосмосу» и АСИ рассмотреть создание аппаратов для низких орбит
Путин распорядился упросить трудоустройство россиян до 18 лет
Путин встретился с экипажем танка «Алеша» в Кремле
Ответственным за подготовку проектов назначен глава правительства Михаил Мишустин.
Читайте также:
Путин поручил «Роскосмосу» и АСИ рассмотреть создание аппаратов для низких орбит
Путин распорядился упросить трудоустройство россиян до 18 лет
Путин встретился с экипажем танка «Алеша» в Кремле
Анастасия Чинкова