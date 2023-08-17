Путин поручил приступить к обновлению общественного транспорта в регионах

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Президент России Владимир Путин поручил принять меры по обновлению общественного транспорта в регионах. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта в России.
Путин добавил, что перед государством стоит задача обновления автобусных парков, чтобы добиться уменьшения среднего возраста единиц общественного транспорта.
Для выполнения этой цели Путин обратился к кабмину, чтобы тот обеспечил реализацию запланированного.
Кроме того, он рассказал, что во многих регионах России не созданы комфортные условия для передвижения граждан. Некоторым субъектам не хватает на это финансов, поскольку система общественного транспорта полностью находится в компетенции каждого из регионов.
Решение этой проблемы, по словам Путина, позволит создать благоприятные условия для поездок жителей не только крупных городов, но и сельской местности.
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Для выполнения этой цели Путин обратился к кабмину, чтобы тот обеспечил реализацию запланированного.
Решение этой проблемы, по словам Путина, позволит создать благоприятные условия для поездок жителей не только крупных городов, но и сельской местности.
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Анастасия Чинкова