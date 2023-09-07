Путин поручил продумать условия для создания суперкомпьютеров в РФ

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить условия для создания в России суперкомпьютеров. Соответствующий документ доступен на официальном сайте Кремля.
«Правительству РФ рассмотреть вопросы, касающиеся формирования условий для создания суперкомпьютеров, в том числе посредством установления льгот и преференций для российских производителей комплектующих изделий к суперкомпьютерам», — говорится в тексте указа.
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