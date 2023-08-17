Путин поручил провести работу по продвижению российских игр на мировые рынки

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по продвижению российских видеоигр на иностранные рынки, в том числе в БРИКС. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.
Данное поручение направлено правительству. Российский кабмин совместно с организациями будет разрабатывать проекты по продвижению российских видеоигр на иностранные рынки. Также отмечается, что они разработаны на отечественном ПО.
Президент распорядился, что указанное поручение должно быть выполнено до 30 сентября 2023 года.
Ранее, Владимир Путин заявил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться.
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Президент распорядился, что указанное поручение должно быть выполнено до 30 сентября 2023 года.
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Анастасия Крестьянова