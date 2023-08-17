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Путин поручил провести работу по продвижению российских игр на мировые рынки

Путин поручил подготовить предложения по продвижению в мире российских видеоигр
17 августа 2023, 09:43

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по продвижению российских видеоигр на иностранные рынки, в том числе в БРИКС. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.
Данное поручение направлено правительству. Российский кабмин совместно с организациями будет разрабатывать проекты по продвижению российских видеоигр на иностранные рынки. Также отмечается, что они разработаны на отечественном ПО.

Президент распорядился, что указанное поручение должно быть выполнено до 30 сентября 2023 года.


Ранее, Владимир Путин заявил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться.

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В ЛДПР призвали освободить российских пенсионеров от налога при сдаче жилья
Депутат Чернышов предложил освободить пенсионеров от НДФЛ при сдаче жилья
17 августа 2023, 09:52

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что выступил с предложением об особождении пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду. Об этом пишет издание РИА Новости.
Он пояснил, что сдача в аренду жилья, для многих пожилых россиян является второй пенсией. Политик отметил, что квартира, которая является вторым жильем в собственности — это результат многолетнего труда граждан.  

Вице-спикер Госдумы добавил, что доход от такой недвижимости должен идти целиком пожилому человеку. Такая мера будет в качестве благодарности за их труд в течение жизни. Отмечается, что в настоящее время налоговый вычет за сдачу жилья в аренду составляет 13% от ее стоимости.

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#налоговый вычет
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Задержан баскетболист, который устроил ДТП и бросил в авто раненую пассажирку
SHOT: Задержан баскетболист Борис Спрыгин, который влетел в дерево в Москве
17 августа 2023, 09:32

Фото: iStock/blinow61

Сотрудники полиции задержали баскетболиста Бориса Спрыгина, который на Ford Mustang влетел в дерево на юго-востоке Москвы накануне вечером. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
После ДТП мужчина бросил раненую пассажирку авто и скрылся с места ДТП. 

По информации портала, рядом с баскетболистом в машине находилась 43-летняя сожительница его друга. Женщина получила травмы и была госпитализирована. В настоящее время, правоохранителя доставляют виновника аварии на допрос для выяснения всех обстоятельств произошедшего. 

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#аварии
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Юнармейцы из Мытищ стали призерами военно‑спортивных игр
17 августа 2023, 09:13

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В Подмосковье подошли к завершению Всероссийские юнармейские военно-спортивные игры «Юный страж порядка».
Участники военно-спортивных игр проходили полосу препятствий, разбирали и собирали на скорость автомат, демонстрировали навыки стрельбы и метания гранаты в рамках соревнований, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Мытищи.


Также, было много и других состязаний, в которых юнармейцы из Мытищ показали себя достойно и по результатам соревнований заняли 3 место.

Победителями стали ребята из Подольска, второе место присвоили команде из Тверской области.

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#тестирование
#игры
#юнармия
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На сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца завели дело
СК возбудил дело против сопредседателя «Голоса»* Григория Мельконьянца
17 августа 2023, 09:06

Фото: iStock/artolympic

Следственные органы возбудили уголовное дело об организации работы нежелательной НПО в России против сопредседателя движения «Голос»* юриста Григория Мельконьянца. Об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По информации агентства, в рамках возбужденного уголовного дела, у юриста провели ряд обысков. Также сообщается, что оперативно-разыскные мероприятия проведены у соратников подозреваемого, которые находятся в различных городах России.   Организация, сопредседателем которой является Мельконьянц, занимается наблюдением за ходом выборов.  

Ранее сообщалось, что иностранные консалтинговые фирмы могут признать «нежелательными» на территории РФ или иноагентами. Соответствующее изменение в законодательство может быть внесено в ближайшее время.

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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Я получаю зарплату в России в рублях
17 августа 2023, 09:04

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на вопрос корреспондента о нынешнем курсе доллара и евро ответила, что ее это касается в меньшей степени, так как она не имеет никакого отношения к Евросоюзу и получает зарплату в России в рублях.
Карин Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 год. Сейчас она уже несколько недель живет в Рязанской области, где сняла дом. Бывшая глава австрийского внешнеполитического ведомства переехала туда после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Кнайсль собирается найти постоянный дом в России, куда она могла бы перевезти своих многочисленных питомцев. Экс-министр содержит много собак, лошадей и пони.

Карин Кнайсль недавно возглавила созданный при Санкт-Петербургском государственном университете центр Geopolitical Observatory for Russia Key Issues. Презентация центра состоялась в июне во время ПМЭФ.

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#министр
#презентация
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Арестован повар, зверски избивший барменшу
SHOT: Суд арестовал на два месяца повара, который зверски избил барменшу
17 августа 2023, 08:07

Фото: iStock/YakobchukOlena

Суд арестовал на два месяца повара, который зверски избил барменшу в посёлке Сокоч на Камчатке, об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Мужчине предъявлено обвинение по статье «покушение на убийство».  

41-летний повар работал с пострадавшей в одном заведении. Накануне, он явился на работу в состоянии алкогольного опьянения, за что барменша сделала ему замечания и попросила покинуть кафе. Мужчина агрессивно отреагировал на ее слова и набросился на нее с кулаками. Повар повалил девушку на пол и стал жестоко избивать ногами. В результате, девушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована со множеством переломов костей черепа и лицевых костей.  

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#травмы
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#повар
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Опрос: Большинство россиян считают идеальной семью с двумя детьми
17 августа 2023, 07:47

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Согласно опросу, проведенному специалистами Аналитического центра НАФИ, большинство россиян, а именно 60%, считают идеальной такую семью, в которой двое детей. В целом к многодетности положительно относятся 68% респондентов.
Около 30% опрошенных считают наиболее полноценной семью, где три (26%), четыре (2%), пять и более (2%) детей. Образ многодетной семьи кажется наиболее привлекательным для хорошо обеспеченных семей (36%) и тех семей, в которых уже есть три и более ребенка (61%), передает ТАСС.

Исследование показало, что оценка многодетности существенно отличается у разных возрастных групп. Например, о позитивном образе семей, в которых много детей, значительно чаще говорят россияне в возрасте старше 45 лет по сравнению с молодыми людьми в возрасте от 18 до 24 лет (72% против 59%).

Как считают опрошенные, в настоящее время российские многодетные семьи сталкиваются с двумя основными проблемами. Это недостаточная жилплощадь и скученность проживания (56%) и значительные финансовые затраты на содержание семьи (55%). На втором месте по значимости среди трудностей, стоящих перед многодетными семьями, по мнению россиян находится усталость родителей и связанный с нею частый стресс. На третьем месте по мнению респондентов находятся проблемы, связанные с недостаточной государственной поддержкой таких семей.

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#семьи
#россияне
#многодетные семьи
#стресс
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Российская молодежь стала потреблять меньше продуктов питания
Росстат: У молодых семей зафиксировано нетипичное снижение потребления продуктов
17 августа 2023, 07:35

Фото: iStock/Minerva Studio

По итогам прошедшего года зафиксировано, что в России снизилось потребление основных групп питания молодыми семьями. По сравнению с прошлым годом, снижение составило 8-22%. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на бюллетень Росстата.
Российская молодежь сократило рацион питания в части потребления молока, фруктов и масла. Также, реже стали покупать мясо, хлеб и овощи.   Однако, несмотря на сокращение потребления группы продуктов, расходы на питания не сократились, сообщает ведомство.

Отмечается, что неполные российские семьи также снизили потребление еды в текущем году. Рацион таких семей был сокращен практически по всем категориям продуктов, но овощи и бахчевые они продолжили покупать с такой же регулярностью, как и в прошлом году. 

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#молодёжь
#хлеб
#овощи
#мясо
#семьи
#расходы
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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сняла дом в Рязанской области
17 августа 2023, 05:34

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль ищет жильё в России, куда она могла бы переехать навсегда вместе с многочисленными питомцами. Она рассказала, что в настоящее время арендует дом в Рязанской области, пишет «Pravda.ru».
По словам Кнайсль, пока это единственное жильё, которое ей удалось найти. Однако политик хочет, чтобы Россия стала ее постоянным местом жительства.

«Я сняла небольшой домик в небольшой деревне в Рязанской области. Это единственное, что мне удалось найти. Но сейчас мне нужно найти дом и переехать. Это должен быть подходящий дом, в котором можно будет жить с большим количеством питомцев», —
цитирует издание слова экс-главы австралийского МИД.

Кнайсль добавила, что в Ливане у неё много собак, лошади и пони, которым нужно обеспечить надлежащие условия проживания в РФ.

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#россия
#дом
#рф
#австрия
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