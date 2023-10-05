Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской ж/д магистрали

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Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северо-сибирской железнодорожной магистрали. Об этом сообщили в Кремле.
Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозеров сообщил, что в России планируется запустить первую высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом до 2030 года. Он отметил, что железнодорожные власти стремятся сократить сроки реализации проекта, поскольку это существенно улучшит финансовые показатели данного предприятия.
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Екатерина Коршунова